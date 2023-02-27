ما يحدث بالبحرين خطير جداً.. شاهد الفيديو

فكيف يمكن لملك يقدم نفسه شخصاً مؤتمناً على البلاد، مدافعاً عن سيادتها ويبيعها للصهاينة.

عنوان الاستثمار الذي دخل منه الكيان الصهيوني لشراء اراضي البحرين هو رأس جسر مشروع استيطاني حيث ستتكون مجتمعات صهيونية في البحرين بتشجيع وتسهيل من هذا النظام على وقع سؤال كبير، البحرين الى أين؟

البحرينيون يقولون وهم ينددون بما يقوم به الملك ونظامه "من باع ارضاً فقد باع وطناً"، ومع التطبيع فقد رهن حمد بن عيسى آل خليفة أمن البحرين وباع من ارضه من اجل ادخال عنصر جديد على هذا المجتمع في البحرين وطمس هويته الوطنية والعربية والاسلامية.

يناقش برنامج "حديث البحرين" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة:

من مدينة قم المقدسة.. نائب الامين العام لجمعية العمل الاسلامي في البحرين فضيلة الشيخ عبدالله الصالح

من العاصمة البريطانية لندن.. الناشط السياسي البحريني جعفر الحسابي

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..