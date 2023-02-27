رواة المقاومة.. شعار ملتقى طهران الذي ركز على دور شهداء الاعلام

تكريماً لدور الشهداء والشهادة في الاعلام ونقل الصورة الحقيقية للعالم عن المقاومة وابطالها، اقيم في طهران اول ملتقى لشهداء الاعلام، بحضور قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني، وعدد من السفراء والشخصيات السياسية والإعلامية وممثلي الأحزاب من الدول المشاركة.

وقال قائد فيلق القدس العميد قاآني في كلمة خلال الملتقى: ان "الشهادة في حد ذاتها وسيلة اعلامية، والسبب هو أنه عندما يصبح الإنسان شهيداً في طريق ما، فإنه يثبت صحة وقيمة هذا الطريق بشهادته".

وأضاف: "إذا كانت هذه القيم غيرمرتبطة بهذه الطريق ، فلا داعي لأن يكون الإنسان مستعداً لتقديم كل كيانه من أجلها ، لذلك فإن الشهادة بذاتها تعبر عن حركة صلبة وقيمة في طريق صحيح".

وقال رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بيمان جبلي للمراسلين: ان شهيد الاعلام هو بطل الحروب التقليدية والناعمة، معتبراً ان شهداء الاعلام المقاوم لهم اجر الجهاد في الحروب التقليدية في جبهات القتال الذين وضحوا بحياتهم بهذا النهج في بلدان محور المقاومة.



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