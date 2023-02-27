الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
١١:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

رواة المقاومة.. شعار ملتقى طهران الذي ركز على دور شهداء الاعلام

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

احتضنت العاصمة الإيرانية طهران ملتقى شهداء إعلام المقاومة بحضور أكثر من 300 عائلة من شهداء الإعلام في دول محور المقاومة.

تكريماً لدور الشهداء والشهادة في الاعلام ونقل الصورة الحقيقية للعالم عن المقاومة وابطالها، اقيم في طهران اول ملتقى لشهداء الاعلام، بحضور قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني، وعدد من السفراء والشخصيات السياسية والإعلامية وممثلي الأحزاب من الدول المشاركة.

وقال قائد فيلق القدس العميد قاآني في كلمة خلال الملتقى: ان "الشهادة في حد ذاتها وسيلة اعلامية، والسبب هو أنه عندما يصبح الإنسان شهيداً في طريق ما، فإنه يثبت صحة وقيمة هذا الطريق بشهادته".

وأضاف: "إذا كانت هذه القيم غيرمرتبطة بهذه الطريق ، فلا داعي لأن يكون الإنسان مستعداً لتقديم كل كيانه من أجلها ، لذلك فإن الشهادة بذاتها تعبر عن حركة صلبة وقيمة في طريق صحيح".

وقال رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بيمان جبلي للمراسلين: ان شهيد الاعلام هو بطل الحروب التقليدية والناعمة، معتبراً ان شهداء الاعلام المقاوم لهم اجر الجهاد في الحروب التقليدية في جبهات القتال الذين وضحوا بحياتهم بهذا النهج في بلدان محور المقاومة.


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد.. ملتقى شهداء اعلام المقاومة في طهران.. الاهداف والرسائل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. الانفتاح العربي المفاجئ على سوريا.. هل اسقط مشروع تقسيمها

نابلس.. مواطنون يتصدون للمستوطنين على جبل صبيح

شاهد بالفيديو.. رواة المقاومة.. شعار ملتقى طهران الذي ركز على دور شهداء الاعلام

العثور على أثار مادة ’شديدة السمية’ في أوهايو

کمالوندي: غروسي يزور ايران خلال الايام القلائل المقبلة

تحذير ايراني: أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني ضد أمننا ستدفع الثمن