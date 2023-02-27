عبداللهيان يعلن استعداد ايران لحل قضية السجناء مع بلجيكا

العالم - ايران

وتم في هذا الاجتماع الذي جرى اليوم الاثنين في جنيف، بحث القضايا السياسية الثنائية وبعض القضايا الدولية والقنصلية للبلدين.

واشار الى العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين منذ 130 عامًا ، وأعرب عن ارتياحه لاجتماع اليوم وقال: نحن متفقون معكم في أنه يجب علينا مواصلة المحادثات والتعاون مع بعضنا البعض لحل المشاكل.

ونوه أمير عبداللهيان إلى التقييم الخاطئ لبعض الأطراف الأوروبية فيما يتعلق باعمال الشغب الأخيرة في إيران ، وقال إن العلاقات الثنائية والقضايا يجب ألا تتأثر بهذه الحسابات والتقديرات الخاطئة.

كما صرح وزير الخارجية الايراني فيما يتعلق بالمسائل القنصلية: نحن مستعدون لحل المشكلة المتعلقة بسجناء البلدين في إطار الاتفاقية السابقة.

وشرح امير عبداللهيان لنظيرته البلجيكية المواقف والآراء الأساسية للجمهورية الإسلامية الايرانية بشأن قضية أوكرانيا.

من جانبها قالت وزيرة خارجية بلجيكا، في معرض إعرابها عن ارتياحها لهذا اللقاء والحوار الذي جاء استمراراً للحوارات المختلفة بين الجانبين: اعتقد أنه يجب الحفاظ على قناة الحوار على الرغم من الاختلاف في وجهات النظر حول بعض القضايا.

وأضافت حاجة لحبيب: نحن مهتمون بتجاوز هذا المستوى من القضايا في المحادثات.

وشرحت وزير خارجية بلجيكا وجهات نظر بلادها بشأن القضايا القنصلية بين البلدين.

وشددت على ضرورة استمرار الحوارات الثنائية فيما يتعلق بقضايا البلدين، وقالت: يجب ألا تتأثر حوارات البلدين بمواقف وآراء بعض أعضاء البرلمان.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل إلى مطار جنيف فجر اليوم الاثنين للمشاركة في الاجتماع الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان والاجتماع السنوي لمؤتمر نزع السلاح.