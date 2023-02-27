الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
٠٣:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: مئات المستوطنين يعاودون الهجوم على الفلسطينيين في حوارة جنوب نابلس

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عبداللهيان يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في جنيف

الأمن البحریني يعتقل مواطنين وتمنع آخرين من الاعتصام عند بيت القرآن

شاهد بالصور... عودة حساب القنصلية الأمريكية في ميلانو على "تويتر" بعد فضيحة العلم الأوكراني

وزارة الخارجية الروسية : عقوبات سيئول ستؤثر على التعاون بشأن شبه الجزيرة الكورية

الرشق:اعتداءات المستوطنين جرائم ممنهجة تتحمل حكومة الاحتلال تداعياتها

جيولوجي أردني: زلازل تركيا لا تأثير لها على النفط في الأردن ولن تؤدي لتسربه إلى أي مكان