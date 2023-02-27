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عودة حساب القنصلية الأمريكية في ميلانو على "تويتر" بعد فضيحة العلم الأوكراني

عودة حساب القنصلية الأمريكية في ميلانو على
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت القنصلية الأمريكية في ميلانو عن قرصنة حسابها الرسمي على موقع "تويتر" لعدة ساعات صباح اليوم الاثنين، بعد أن قام مجهولون بنشر علم أوكرانيا ومن خلفه علم النازية.

العالم _ الأميرکيتان

ونشر الحساب الرسمي للقنصلية الأمريكية في ميلانو على موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها: "تعرض حساب (تويتر) الخاص بالقنصلية للهجوم من قبل أشخاص مجهولين، والذين غيروا محتواه بطريقة غير مصرح بها. تم حل المشكلة على الفور، ونحن نعمل الآن على تحديد سبب الاقتحام ومن يقف وراءه".

وكان الحساب الرسمي للقنصلية قد قام بنشر صورة لعلم أوكرانيا وهو يخفي وراءه علم النازية، أعقبها بعدد من التغريدات المناهضة للنظام في كييف.

الآن، يتصدر الحساب صورة تحمل شعار "متحدون مع أوكرانيا"، وعاد الحساب للعمل بشكل طبيعي، وفقا لما أعلنته القنصلية.

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