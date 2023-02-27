بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على صفقة جديدة بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية

العالم _ أوروبا

وأشارت قناة "سكاي نيوز" أن بريطانيا اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على صفقة جديدة بشأن العلاقات التجارية بموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت القناة: "الاتفاق تم التوصل اليه وأبرمناه".

والتقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الاثنين، برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لمناقشة تفاصيل الصفقة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية بدء الإجراءات مع المملكة المتحدة، لانتهاك اتفاقيات البلاد التي تم التوصل إليها بموجب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأفيد أن المفوضية الأوروبية أرسلت خطابا إلى المملكة المتحدة مع إشعار رسمي بانتهاك الأحكام الرئيسية للبروتوكول الخاص بإيرلندا وإيرلندا الشمالية، فضلا عن الالتزام بحسن النية وفقا لاتفاقية الانسحاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وكان نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، قال في وقت سابق، إن الجانبين "على وشك" إبرام اتفاقية حول قواعد التجارة المعروفة باسم بروتوكول إيرلندا الشمالية التي تعد الجزء الوحيد في المملكة المتحدة التي لها حدود مشتركة مع إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي جمهورية إيرلندا.