وثائقي يكشف دورا أمريكيا رئيسيا باغتيال صالح الصماد

العالم- اليمن

الفيلم الوثاثقي الذي استغرق إنتاجه أكثر من عام ونصف العام كشف عن إشراف أمريكي مباشر في عملية استهداف الصماد في الحديدة , وفق تصريح نائب مدير دائرة التوجيه في قوات صنعاء العميد عبدالله بن عامر.

واكد بن عامر أن الجانب الأمريكي كان يشرف بشكل مباشر على العمليات العسكرية للتحالف في الحديدة وكان هو من يتولى تحديد الأهداف لدرجة أنه لا يوجد غارة واحدة شنتها الأدوات الامريكية في المنطقة على الحديدة دون علم الأمريكي تحديداً, ودون العودة الى غرفة العمليات المشتركة التي يديرها ضباط امريكيون وبريطانيون.

أوضح بن عامر أن عملية اغتيال الرئيس صالح الصماد جاءت ضمن معركة الحديدة وهي المعركة التي تولى الأمريكي ليس فقط الجانب الاشرافي كما يفعل مع بقية عمليات التحالف, بل كان له دور في تفاصيل العملية وكان هناك خط مباشر يربط غرف عمليات التحالف بمكتب وزير الدفاع الأمريكي .

وأضاف ان البنتاغون كان له دور أساسي في التخطيط العملياتي للمعركة الميدانية وكان هناك قوات أمريكية على استعداد للمشاركة الفعلية إضافة الى قوات فرنسية..

في حين بين رئيس قطاع الإذاعة والتلفزيون بدائرة التوجيه في صنعاء المقدم عبدالعزيز الشيخ ، ان الدائرة العسكرية تقوم باستكمال انتاج سلسلة مكونة من ثلاثة أجزاء ضمن الفيلم الوثائقي الذي يتحدث عن تفاصيل جريمة الاغتيال.

وقال إن العملية الإنتاجية بلغت مراحلها الأخيرة حيث يجري الاهتمام بالجودة الفنية للعمل الوثائقي متوقعا ان يتم بثه خلال الأسابيع المقبلة.