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مديرية آثار حلب: معظم الأبنية التاريخية باتت مهددة بالسقوط

الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

تسبب الزلزال الذي ضرب مناطق في شمال سوريا السادس من شباط بأضرار واسعة في مدينة حلب القديمة ومعالمها التاريخية طالت الأضرار الناتجة عن الزلزال مواقع أثرية عدة أبرزها في قلعة حلب وسقوط أجزاء من الطاحونة العثمانية وحدوث تشقق وتصدع في أجزاء الأسوار.

العالم - خاص بالعالم

ويقوم الفنيون في مديرية آثار حلب بمعاينة المدينة القديمة التي تعرضت لأضرار وانهيارات وتصدعات لا سيما تضرر أجزاء من جدران مسجد القيقان أحد أوابد المدينة التاريخية وبابي النصر والحديد، وسوق الأحمدية الذي اعتبر من أكثر الأسواق المرممة تضرراً، فضلاً عن قرابة العشر خانات التي باتت مهددة بالسقوط.

زار وفداً من منظمة اليونيسكو مدينة حلب لتقدير حجم ما أصاب المدينة القديمة من أضرار تمهيدا لوضع أولويات التدخل العاجل للأماكن المتضررة ودراسة تمويل بعض المشاريع التي تحتاج إلى تدخل إسعافي عاجل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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