مديرية آثار حلب: معظم الأبنية التاريخية باتت مهددة بالسقوط

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ويقوم الفنيون في مديرية آثار حلب بمعاينة المدينة القديمة التي تعرضت لأضرار وانهيارات وتصدعات لا سيما تضرر أجزاء من جدران مسجد القيقان أحد أوابد المدينة التاريخية وبابي النصر والحديد، وسوق الأحمدية الذي اعتبر من أكثر الأسواق المرممة تضرراً، فضلاً عن قرابة العشر خانات التي باتت مهددة بالسقوط.

زار وفداً من منظمة اليونيسكو مدينة حلب لتقدير حجم ما أصاب المدينة القديمة من أضرار تمهيدا لوضع أولويات التدخل العاجل للأماكن المتضررة ودراسة تمويل بعض المشاريع التي تحتاج إلى تدخل إسعافي عاجل.

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