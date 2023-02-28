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مواقع التواصل تلقب قمة العقبة بـ'قمة العار'

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أطلق نشطاء مواقع التواصل لقب "قمة العار" علی قمة العقبة الأمنية.

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وعقدت القمة تزامناً مع قتل الفلسطينيين الابرياء في نابلس فيما کان يحاول المجتمعون في قمة العقبة تضمين أمن الاحتلال الاسرائيلي أمام العمليات الفردية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، من أهم التبريرات التي ساقتها الأنظمة العربية المطبعة لتبرير خطوتها فكرة أن التطبيع يصب في مصلحة القضية الفلسطينية. لكن ما تفعله السعودية في مسارها نحو التطبيع العلني، يوضح بشكل مباشر أن القضية هذه آخر ما يهم الرياض، بل أن مصالح السعودية مع واشنطن أهم بكثير.

في مجال اخر، حوالي اثني عشر عاما ومعظم الدول العربية تقاطع سوريا، لا لشيء سوى للتماهي مع التعليمات الاميركية التي قضت بمحاربة سورية وارسال الإرهابيين إليها. اليوم وبعد فشل المشروع الأميركي بدأت هذه الدول العربية بالعودة شيئا فشيئا إلى دمشق.

اما في فرنسا ففي وقت يحاضر الرئيس ايمانويل ماكرون حول طبيعة علاقة الحكومات مع مواطنيها، يتعرض هو شخصيا لمواقف محرجة في بلاده تكشف مدى الإمتعاض والرفض لدى الشارع الفرنسي لماكرون. واخر المواقف المحرجة للرئيس الفرنسي كانت خلال زيارته معرضا زراعيا في باريس.

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