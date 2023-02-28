واشنطن تسعى لرسم شكل العلاقة الدولية المفترضة مع دمشق

العالم - سوريا

وحسب "روسيا اليوم"، أضاف المتحدث الأمريكي، في حديث لوسائل الإعلام: " نعتقد أنه يمكننا وكذلك جميع دول العالم تلبية هذين المطلبين في نفس الوقت: توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري دون إعادة النظر أو رفع مستوى العلاقات مع نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد".

المطالب الاميركية هذه تاتي اثر مطالبات اقليمية واسعة وشخصيات سياسية عربية كثيرة بكسر الحصار الغربي الجائر المفروض على سورية، مؤكدة التضامن معها في الظروف الإنسانية الصعبة جراء الزلزال، بالتزامن مع ما تواجهه من حرب إرهابية على مدار السنوات الماضية.

ويوم امس الاثنين التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بالرئيس السوري بشار الأسد، ناقلا له رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد فيها تضامن مصر مع سورية واستعدادها لمواصلة دعم السوريين بمواجهة آثار الزلزال.

وأفادت رئاسة الجمهورية العربية السورية في بيان، ان شكري أبلغ الاسد تحيات الرئيس السيسي واعتزازه بالعلاقات التاريخية بين سورية ومصر، وحرص القاهرة على تعزيز هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

وضربت الزلازل القوية التي وقعت في 6 فبراير في جنوب شرق تركيا، الجارة سوريا التي تجاوز عدد القتلى فيها حسب الأرقام الرسمية 1.4 ألف شخص مع إصابة حوالي 2.5 ألف.