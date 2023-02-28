سقوط 3 مسيرات أوكرانية في بيلغورود الروسية

العالم- روسيا

وأفاد محافظ منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بأن فرق الطوارئ، والقوات الروسية الخاصة تتعاملان مع الحادث.

وأضاف غلادكوف أنه أصدر تعليماته لرئيس بلدية بيلغورود، فالنتين ديميدوف، بالتوجه إلى مكان سقوط المسيرات للاطمئنان على الأوضاع.

وكتب غلادكوف: "بما أنني في المستشفى حاليا، فقد أصدرت تعليماتي لرئيس بلدية بيلغورود فالنتين ديميدوف بالذهاب إلى مكان الحادث".

ومن جانبه، أفاد رئيس بلدية بيلغورود، فالنتين ديميدوف، بأنه وصل إلى مكان سقوط إحدى المسيرات، موضحا أنها اصطدمت بنافذة إحدى الشقق السكنية.

وأضاف ديميدوف، أنه لم تقع أية إصابات بين المواطنين، وأنه تم نقلهم إلى مكان آمن، وسيتم توفير إقامة فندقية لهم لحين إصلاح الأضرار.

وأشار، إلى أن القوات الروسية الخاصة قامت بتطويق المكان، لضمان حمايته من أية هجمات محتملة.