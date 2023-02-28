لافروف يجري محادثات مع نظيره الأذربيجاني في باكو

العالم- روسيا

ووصل لافروف، مساء أمس الاثنين، بزيارة عمل إلى باكو.

ومن المتوقع أن يبحث مع السلطات الأذربيجانية القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، بما فيها الاتفاقيات الثلاثية بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا.

وأجرى لافروف، أمس الاثنين، محادثات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أكد خلالها أن روسيا ترحب بكل جهود الدول الأخرى الهادفة إلى تسوية العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وتعزيز التعاون متبادل المنفعة في المنطقة.

وتتزامن زيارة لافروف إلى أذربيجان مع الذكرى السنوية للبيان الثنائي حول التفاعل المتحالف للبلدين الذي تم توقيعه في 22 فبراير عام 2022. ومن المتوقع أن يلقي لافروف خطابا في الجلسة المخططة لمجلس الخبراء الروسي الأذربيجاني.