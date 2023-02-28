شاهد قيادي في الجهاد الاسلامي: صبر المقاومة بدأ ينفد

العالم - خاص بالعالم

وقال القيادي ، إن عملية أريحا أكدت بأن مقاومة الشعب الفلسطيني تتجاوز كل عقبات وإجراءات كيان الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية المطبعة معه، وأمريكا، وأنهما رد طبيعي على العدوان الوحشي الذي ارتكبه الاحتلال بحق الفلسطنينيين.

واوضح، أبوغزلان أن العنف والارهاب هو اساس الحركة الصهيونية والعدوان الوحشي على حوارة دليل واضح بأن كيان الاحتلال يعيش على حساب الدم الفلسطيني، مشيرا الى أن العنف الذي تمارسه حكومة "نتنياهو" هو جزء من مخططه لاخراج الفلسطينيين من الضفة الغربية والاساس جعلها مستوطنة اسرائيلية.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن الإرهاب الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني يجب أن يقابله تعزيز في وحدة الميدان والوحدة بين فصائل المقاومة الفلسطينية، مشددا على أن المقاومة الفلسطينية وغرفة العمليات المشتركة في قطاع غزة تتابع عن كثب ما يحصل في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وان صبرها بدأ ينفذ لذا في التوقيت المناسبة وبخطة مدروسة ستتخذ خطوات حاسمة تجاه هذا الموضوع.

وبين القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إلى أن اجتماع العقبة الأمني فاشل، وأن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي حتى وإن عاد لا يجدي نفع، مشيرا إلى أن الأمور في مرحلة تصعيدية والمقاومة عدت العدة لهذا الأمر لأنها أسست من أجل دحر الاحتلال.