الخارجية الإيرانية تدين اعتداءات الصهاينة على الفلسطينيين العزل

العالم - ايران

واعتبر كنعاني مثل هذه الأعمال الإجرامية للصهاينة، والتي حدثت استمرارا لعمليات القتل الإجرامية للجيش الصهيوني الغاصب في نابلس وجنين في الأسابيع الأخيرة، مثالا واضحا على إرهاب الدولة الهيكلي للكيان الصهيوني، ودعا إلى رد حاسم وفاعل ورادع من المجتمع الدولي على آلة إرهاب نظام الفصل العنصري الصهيوني.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن السلوك المتطرف والإجرامي للكيان الصهيوني الزائف وعدم التزام هذا الكيان بأي تعهد واتفاق أظهر مرة أخرى بشكل صحيح أن المقاومة المشروعة بوجه المحتلين الصهيونيين وأعمالهم العدوانية هي الخيار الوحيد أمام الشعب وفصائل المقاومة الفلسطينية.