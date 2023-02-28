السوداني يؤكد المضيّ بخطط الشمول المالي والرقمنة للتعاملات المصرفية

العالم - العراق

ونقلت "وكالة الأنباء العراقية (واع)" عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء قوله في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أستقبل وفداً من شركة فيزا العالمية لبطاقات الدفع الإلكتروني".

واعرب السوداني خلال اللقاء عن "تصميم الحكومة على تنفيذ الإصلاح، والمضيّ بخطط الشمول المالي والرقمنة للتعاملات المصرفية، والارتقاء بها، لتلبّي المعايير العالمية، والمواصفات المعمول بها على مستوى دولي".

وأكد أن "خطوات الحكومة في هذا المجال، ستيسّر التعاملات المالية للمواطنين، وتختزل الوقت وتعزز مظلة القانون بتنفيذ الضوابط التي تكافح غسيل الأموال".

من جانبهم، أشار ممثلو شركة فيزا إلى "دعمهم الشامل لخطّة الحكومة بنشر نقاط البيع بالبطاقات الإلكترونية (POS)، وخطوات البنك المركزي العراقي، والبرنامج الحكومي الساعي للمزيد من المرونة في التعاملات الاقتصادية، مع رفع مستوى الكفاءة والالتزام القانوني".