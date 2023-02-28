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فشل اجتماع العقبة .. الاحتلال يعلن مواصلة بناء المستوطنات في الضفة

فشل اجتماع العقبة .. الاحتلال يعلن مواصلة بناء المستوطنات في الضفة
الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، "إيلي كوهين"، اليوم الثلاثاء، إن كيان الاحتلال سيواصل بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات "إيلي كوهين" جاءت خلال لقائه وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك"، خلال زيارته العاصمة الألمانية برلين.

وشددت بيربوك خلال المؤتمر الصحفي مع إيلي كوهين على أن ألمانيا أعربت عن رفضها لبناء الاحتلال المستوطنات، بدعوى أنه لا يساعد على حل الدولتين ويعرقل السلام، موضحة أن "حل الدولتين" هو الأفضل ولكن لن يحدث سريعا حسب تعبيرها.

ومن جانبه، شدد وزير كيان الاحتلال على أن كيان الاحتلال سيواصل بناء المستوطنات في الضفة الغربية، رغم تصريحات الوزيرة الألمانية.

ويشار إلى أن رئيس حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، قد ذكر، الاثنين، أن "الحكومة الاحتلال ستعمل على تقنين وضع المستوطنات التي لم يتم تقنينها لفترة طويلة".

يذكر انه تم انعقاد اجتماع رفيع المستوى بمدينة العقبة في الاردن، بمشاركة مسؤولين من كيان الاحتلال والسلطة الفلسطينية، وأميركا ومصر والأردن، حيث خلص الاجتماع إلى إلزام الاحتلال بتجميد النشاط الاستيطاني لعدة أشهر.

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