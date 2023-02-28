وسائل إعلام: نقل عمر البشير إلى العناية المركزة وحالته الصحية خطيرة

العالم- السودان

وأوضحت صحيفة "التيار" السودانية أن أسرة البشير قدمت طلبا لزيارته وقبلت المحكمة بذلك، نظرا لوضعه الصحي.

ويقبع البشير منذ أشهر في مستشفى علياء العسكري بمدنية أم درمان، في ظل معاناته الصحية.

وكان الرئيس السوداني السابق، يقبع وبعض المسؤولين السابقين بحكومته في سجن كوبر بضواحي العاصمة الخرطوم، منذ العام 2019، قبل سوء حالته الصحية في فترات سابقة وإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتجري محاكمة البشير ومسؤولين في النظام السابق في عدة قضايا من ضمنها قضية الانقلاب على السلطة الشرعية الذي نفذه البشير في العام 1989.

وأنهت ثورة شعبية فترة حكم الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019، فيما أدانته محكمة في ذات السنة بالفساد، وقضت بسجنه أكثر من عامين ومصادرة أموال كانت بمقر إقامته في الخرطوم.