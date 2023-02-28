وزير خارجية كازاخستان: روسيا لا تشكل اي تهديد أو خطر على بلادنا

العالم - روسيا

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الكازاخستاني، "مختار تلوبيردي"، الذي اكد اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تشكل اي تهديد أو خطر على بلاده التي تربطها بروسيا روابط تاريخية، وأن هناك اتصالات منتظمة بينهما على جميع المستويات.

وقال تلوبيردي، في مؤتمر صحفي بأستانا، عقب لقائه مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن: "روسيا لا تشكل تهديدا أو خطرا على كازاخستان"

وأضاف تلوبيردي: "لدينا روابط تاريخية مع روسيا وأوكرانيا، واقتصادنا ارتبط لفترة طويلة معهما، موضحاً أن الوضع الحالي يؤثر علينا بشكل سلبي".

وتابع تلوبيردي: "روسيا وكازاخستان لديهما أطول حدود في العالم، وتتعاونان في مجموعة من القضايا المختلفة، وتجريان مشاورات واتصالات منتظمة على جميع المستويات، و نحن جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوراسي".

والتقى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن برئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، اليوم الثلاثاء، في أستانا لمناقشة مجموعة من المسائل الثنائية المشتركة.

وخلال زيارته، جدد بلينكن التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة كازاخستان واستقلالها وسلامة أراضيها.

وعقد بلينكن محادثات مع وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تلوبيردي، ثم مع الرئيس الكازاخستاني، في إطار زيارته لمجموعة من دول آسيا الوسطى، مشددا في لقاءاته على التزام واشنطن "باستقلال وسيادة ووحدة أراضي" دول هذه المنطقة.