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ألمانيا تندد بارهاب المستوطنين على بلدات نابلس

ألمانيا تندد بارهاب المستوطنين على بلدات نابلس
الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية الألمانية، إرهاب المستوطنين في حوارة الأحد، وقالت إن "تعاطفنا يتجه نحو الضحايا في حوارة، فقد تم إضرام النار بالمنازل والعائلات، عائلات بريئة بقيت في حالة صدمة وخوف"، وحذرت من تصاعد آخر في الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وحذرت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر صحافي في برلين مع وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي "إيلي كوهين"، اليوم الثلاثاء، من خطوات أحادية الجانب تمنع تنفيذ حل الدولتين وبضمنها "استمرار البناء في المستوطنات طوال الوقت".

وأعربت بيربوك، عن قلقها من مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، الذي قدمه ما يسمى وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" المتطرف "إيتمار بن غفير"، وصادقت عليه "اللجنة الوزارية للتشريع" في حكومة الاحتلال يوم الاحد.

وكانت واشنطن قد كشف عن تقرير نشرته وزارة الخارجية الأميركية الأثنين يثبت عدم منع جيش الاحتلال الاسرائيلي المستوطنين من الاعتداء على الفلسطينيين أصحاب الأرض.

وحسب ما نقلت المواقع العبرية، فان هذا هو أخطر تصريح ظهر حتى الآن في تقرير رسمي وعلني لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن عنف المستوطنين والطريقة التي تتعامل بها حكومة الاحتلال معهم.

وعلى الرغم من أن تاريخ نشر التقرير قد تم تحديده مسبقا بوقت طويل، إلا أن توقيت نشره يتزامن مع هجوم المستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس واحراق منازل الفلسطينيين وتشريدهم.

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