بوتين ينهي العمل بميثاق مجلس أوروبا و20 معاهدة أخرى

العالم- روسيا

وفي المجموع، تم وقف العمل بـ21 وثيقة، من بينها اتفاقيات أوروبية حول قمع الإرهاب، وحماية حقوق الإنسان، والميثاق الأوروبي للحكومة المحلية، والميثاق الاجتماعي الأوروبي، وغيرها.

وفي 15 مارس 2022، أعلنت روسيا عن نيتها الانسحاب من مجلس أوروبا بعد قرار لجنة وزراء منظمة 25 فبراير، بتعليق حقها في تمثيلها في الهيئات المعتمدة للمنظمة.

وفي وقت سابق، صادق مجلس الدوما الروسي في جلسة استثنائية اليوم الأربعاء على تعليق العمل بمعاهدة "نيو ستارت" (New START). غداة خطاب ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الجمعية البرلمانية تناول ملفات متعددة في مقدمتها الحرب في أوكرانيا.

وكان رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قد قال إنه بعد تصديق الدوما على القرار سيتم إرساله على الفور إلى مجلس الاتحاد الروسي للتصديق عليه.

وأعلن فولودين -في وقت سابق- أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت.

وأكد أن الولايات المتحدة دمرت بنية الاستقرار الدولي بتوقفها عن الوفاء بالتزاماتها ورفضها مقترحات روسيا بشأن قضايا الأمن العالمي.

وأضاف رئيس مجلس الدوما "لقد زجوا بالعالم في حالة من الصراعات والتحديات".