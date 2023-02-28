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تطوير الصادرات إلى أسواق أوراسيا بتعاون إيراني أرميني

تطوير الصادرات إلى أسواق أوراسيا بتعاون إيراني أرميني
الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أرمينيا يمكنهما تحقيق تنمية الصادرات في سوق أوراسيا من خلال وضع رؤية مشتركة.

العالم - إيران

واستعرض السيد صولت مرتضوي، وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، خلال زيارته إلى يريفان ولدى لقائه مع وزير الاقتصاد لجمهورية أرمينيا، فاهان كاروبيان، القدرات الإنتاجية لوزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية ودور هذه المجموعة في الاقتصاد الإيراني، وقال إنه من خلال التخطيط الصحيح يمكننا المساعدة في تحقيق تبادل ثلاثة مليارات دولار بين إيران وأرمينيا.

وأضاف: في السنوات الماضية، اتخذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خطوات جيدة في مجال تطوير العلاقات مع منطقة القوقاز ودولة أرمينيا ومع ذلك، لم يتم استثمارالقدرات المختلفة للعلاقات.

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