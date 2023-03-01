الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣
٠٧:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

التطبيع السعودي الاسرائيلي وما وراء الکواليس ..

الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

أكدت وسائل اعلام عربية ان السعودية تعمل علی تهيئة الاجواء للاعلان عن تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - انقلاب الصورة

وكشفت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية ان هناك 20 يهودي في السعودية بينهم صديق مقرب من نتنياهو ضمن أفراد اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة. وفي الجواب عن "ماذا يفعلون في السعودية" يقال انهم "اجتمعوا بستة وزراء في المملكة التقوا ممثلين عن العائلة المالكة". وهم "زاروا الرياض بدعوة سعودية ودعم اميركي تعزيزاً لاتفاقيات التطبيع مع "اسرائيل"".

ويقول فيل روزين وهو أحد اعضاء الوفد ان السعوديين يجهزون شعبهم للتطبيع مع "اسرائيل". لن اتفاجأ اذا رأينا في غضون بضعة أشهر او سنوات تطبيعاً بين السعودية و"اسرائيل".

وقال الصحفي انريكة تسيمرمان لقناة آي24 الاسرائيلية:"في الاسابيع الاخيرة تضاعفت الانباء عن علاقات بين المللكة السعودية و"اسرائيل" والمعلومات تكاثرت بشأن احتمال انشاء علاقات مستقبلية بين البلدين وبدأنا نلمس وجود لجالية يهودية في الرياض ونشاط رجال اعمال اسرائيليين يعملون منذ فترة في المملكة".

وحذر المعارض السعودي عمر الزهراني من مغبة تطبيع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي مؤكداً ان الصهاينة يسردون قصص دينية عن مرور النبي موسی (ع) من جبل اللوز في السعودية وهم يفكرون في احتلال هذه المنطقة في السعودية وكل ما يجري في مجال تطبيع العلاقات ليس الا لعبة سياسية.

روابط ذات صلة

فضائح التطبيع.. صور مراسل اسرائيلي قرب قبر الرسول

بهدف "نشر البركة".. حاخام "إسرائيلي" يشارك بمؤتمر في الرياض!

شاهد.. من هم رجال اعمال صهاينة شاركوا بمؤتمر الرياض التكنولوجي؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بيدرسون يؤكد على إزالة جميع العوائق التي تحول دون وصول الإغاثة إلى السوريين

رئيسي: الحكومة ستتغلب على المشاكل بالاعتماد على يقظة الشعب الايراني

الأمين العام للأمم المتحدة فی بغداد..العراقيون سيتغلبون على التحديات

ايران تدعو للالغاء الفوري والكامل للعقوبات غير المبررة المفروضة على سوريا

مصادر تكشف عن توقعات بزيارة أردوغان لمصر

1177 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال شهر فبراير