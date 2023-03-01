التطبيع السعودي الاسرائيلي وقضية جبل اللوز

العالم - انقلاب الصورة

وكشفت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية ان هناك 20 يهودي في السعودية بينهم صديق مقرب من نتنياهو ضمن أفراد اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة. وفي الجواب عن "ماذا يفعلون في السعودية" يقال انهم "اجتمعوا بستة وزراء في المملكة التقوا ممثلين عن العائلة المالكة". وهم "زاروا الرياض بدعوة سعودية ودعم اميركي تعزيزاً لاتفاقيات التطبيع مع "اسرائيل"".

ويقول فيل روزين وهو أحد اعضاء الوفد ان السعوديين يجهزون شعبهم للتطبيع مع "اسرائيل". لن اتفاجأ اذا رأينا في غضون بضعة أشهر او سنوات تطبيعاً بين السعودية و"اسرائيل".

وقال الصحفي انريكة تسيمرمان لقناة آي24 الاسرائيلية:"في الاسابيع الاخيرة تضاعفت الانباء عن علاقات بين المللكة السعودية و"اسرائيل" والمعلومات تكاثرت بشأن احتمال انشاء علاقات مستقبلية بين البلدين وبدأنا نلمس وجود لجالية يهودية في الرياض ونشاط رجال اعمال اسرائيليين يعملون منذ فترة في المملكة".

وحذر المعارض السعودي عمر الزهراني من مغبة تطبيع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي مؤكداً ان الصهاينة يسردون قصص دينية عن مرور النبي موسی (ع) من جبل اللوز في السعودية وهم يفكرون في احتلال هذه المنطقة في السعودية وكل ما يجري في مجال تطبيع العلاقات ليس الا لعبة سياسية.

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https://www.alalam.ir/news/6553143