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مصدر مطلع: هروب عميل أجهزة التجسس في سيستان وبلوشستان إلى الخارج

مصدر مطلع: هروب عميل أجهزة التجسس في سيستان وبلوشستان إلى الخارج
الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مصدر مطلع فرار " عبد الغفار نقشبندي " الذي كان أحد المحرضين على أعمال الشغب التي شهدتها محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران مؤخرا الى خارج ايران ولجوئه الى احدى الدول الجارة.

العالم - ايران

وأكد هذا المصدر لمراسل وكالة انباء فارس في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان أن " نقشبندي " الذي اختفى عن الانظار بعد اصدار حكم القاء القبض عليه وخشية افتضاح أمره بعلاقاته مع اجهزة التجسس قد فر الى دولة جارة.

وتابع قائلا: ان المشار اليه كان يؤدي منذ فترة دور الجندي العميل لأجهزة التجسس ولعب دورا كبيرا في زعزعة الامن في هذه المحافظة واثارة أعمال الفوضى فيها.

وقد فر هذا العميل الى خارج ايران بعد أن رأى تضييق الخناق عليه وفشله في الايقاع بين الاخوة الشيعة والسنة وعجزه عن تحقيق أهدافه وأفكاره الهدامة.

وشدد المصدر على أن ضلوعه في اغتيال مولوي " جنكي زهي " أحد علماء السنة الذي كان ينادي الى وحدة المسلمين الشيعة والسنة بمحافظة سيستان وبلوشستان يعتبر افضل دليل لاتصاله بأجهزة التجسس وأعداء الثورة الاسلامية أكثر من أي وقت مضى.

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