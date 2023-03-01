انتهاء مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 1401" للدفاع الجوي في ايران

العالم - ايران

واضاف العميد رحيم زادة ان التقييم الذي جرى اظهر مستوى عاليا من النجاح في تصميم وانتاج منظومات الدفاع الجوي المحلي الصنع قائلا "نفتخر بان كافة المنظومات التي استخدمت في هذه المناورات ومنها منظومات الرادار والمنظومات الصاروخية ومنظومات الحرب الالكترونية هي محلية الصنع بالكامل".

وتابع " شهدنا تعاونا وانسجاما جيدا جدا بين كافة الوحدات المشاركة في هذه المناورات والتي حصلت على تقييم جيد جدا مضيفا بان اداء مراكز القيادة والتحكم ايضا كان جيدا جدا ايضا ، موضحا انه تم انشاء مراكز للقيادة والتحكم الى جانب المنظومات الرادارية والصاروخية في منطقة المناورات وان كوادر من الجيش والحرس الثوري كانت تدير هذه المراكز بشكل مشترك وقد اظهرت اداء عالي المستوى.

واضاف العميد رحيم زادة ان هذه المناورات شهدت تمارين معقدة جدا تجري لاول مرة مثل الدفاع الجوي في الليل وفي ظل الحرب الالكترونية الشاملة ، وكذلك الهجوم على المنشآت النووية والحساسة من مختلف الجهات ، وقد تم استهداف كافة الطائرات والاجسام الطائرة بالصواريخ واحدة تلو الاخرى.

وتابع : ان التواصل المستدام والمتعددة الحلقات افشل الحرب السيبرانية للعدو واصبحنا نتمتع طوال المناورات باتصالات آمنة ومستدامة ومتعددة الحلقات.

وفيما اكد بان سماء ايران تحظى بأمن قوي جدا قال بان رسالة هذه المناورات للاعداء هي جهوزية القوات المسلحة الايرانية للقيام بدفاع شامل عن سماء البلاد، وقال "إن كان هناك احد تسول له نفسه وينوي التعرض لسماء ايران فانه سيواجه حتما الرد الحازم والمدمر من قبل لقوات المسلحة الايرانية".

واضاف : على الاعداء ان يعلموا بأن مصالحنا الوطنية وامن بلادنا ومياهها واراضيها واجوائها هو خطنا الأحمر.