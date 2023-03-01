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فيديوغرافيك..

مناورات "المدافعون عن سماء الولاية" .. عرض جزء بسيط من حلقات الدفاع الجوي

الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" للدفاع الجوي في ايران العميد قادر رحيم زادة صباح اليوم الاربعاء انتهاء مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 1401" للدفاع الجوي، مؤكدا ان "على اعداء ايران ان يعلموا بأن الذود عن المصالح القومية وامن البلاد وامن مياهها واراضيها واجوائها هو خط أحمر لنا".

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انتهاء مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 1401" للدفاع الجوي في ايران

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