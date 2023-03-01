وزير الدفاع الايراني: مناورات الأميركيين تجري لرفع معنويات جنودهم الهابطة

العالم - ايران

وقال العميد آشتياني في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الاربعاء قائلا: ان اجراء مثل هذه المناورات انما يطرح الكثير من الاسئلة بينها الاستعداد القتالي وتعزيز معنويات قواتهم الهابطة.

وأشار الى هبوط معنويات الجنود الذين يتم نشرهم في مناطق بعيدة أشهرا عديدة ولمدة طويلة، وقال: ان الاميركان يطلقون مثل هذه المناورات لتعزيز المعنويات لدى جنودهم.

وأضاف قائلا: ان اجراء مثل هذه المناورات لايعني أبدا أن الاميركان يريدون تنفيذ عمليات عسكرية، ونحن لا نتصور ذلك.

ولدى اجابته على سؤال هل ان المناورات المذكورة تشكل خطرا على ايران؟ قال: اننا نحتفظ بيقظتنا دائما ونراقب كل شيء بكل دقة، حيث أن قواتنا المسلحة على أهبة استعداد لأية مواجهة.

وبخصوص اجراء المناورات الاميركية قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تجري مناورات عديدة كما نجري مثل هذه المناورات مع الدول الاخرى وسوف نواصل هذا الأمر في المستقبل أيضا.