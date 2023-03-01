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وزير الدفاع الايراني: مناورات الأميركيين تجري لرفع معنويات جنودهم الهابطة

وزير الدفاع الايراني: مناورات الأميركيين تجري لرفع معنويات جنودهم الهابطة
الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

علق وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني العميد " محمد رضا آشتياني " على المناورات المشتركة التي تجريها أميركا مع ۵۰ دولة في الخليج الفارسي وشمال المحيط الهندي وشرق افريقيا، معتبرا ان هذه المناورات تجري لرفع معنويات الجنود الاميركيين الهابطة فيما تراقب ايران هذه المناورات عن كثب وبكل دقة.

العالم - ايران

وقال العميد آشتياني في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الاربعاء قائلا: ان اجراء مثل هذه المناورات انما يطرح الكثير من الاسئلة بينها الاستعداد القتالي وتعزيز معنويات قواتهم الهابطة.

وأشار الى هبوط معنويات الجنود الذين يتم نشرهم في مناطق بعيدة أشهرا عديدة ولمدة طويلة، وقال: ان الاميركان يطلقون مثل هذه المناورات لتعزيز المعنويات لدى جنودهم.

وأضاف قائلا: ان اجراء مثل هذه المناورات لايعني أبدا أن الاميركان يريدون تنفيذ عمليات عسكرية، ونحن لا نتصور ذلك.

ولدى اجابته على سؤال هل ان المناورات المذكورة تشكل خطرا على ايران؟ قال: اننا نحتفظ بيقظتنا دائما ونراقب كل شيء بكل دقة، حيث أن قواتنا المسلحة على أهبة استعداد لأية مواجهة.

وبخصوص اجراء المناورات الاميركية قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تجري مناورات عديدة كما نجري مثل هذه المناورات مع الدول الاخرى وسوف نواصل هذا الأمر في المستقبل أيضا.

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