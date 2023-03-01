إجراء عاجل من فنلندا بشأن انضمامها إلى حلف 'الناتو' بشكل رسمي

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وكانت فنلندا قد بدأت الثلاثاء، نقاشا نهائيا في البرلمان الفنلندي بشأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي"الناتو" من دون انتظار موافقة تركيا والمجر الضرورية.

وقبل الانتخابات الفنلندية المقررة في الثاني من أبريل القادم، تريد حكومة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها سانا مارين تجنب أي فراغ سياسي للتمكن من دخول الـ"ناتو" فور أن تحصل هلسينكي على موافقة أنقرة وبودابست.

وقد يحصل ذلك من دون اصطحابها دولة السويد المجاورة المرشحة هي أيضا منذ العام الماضي لعضوية ناتو إلا انها تواجه فيتو من تركيا حتى الآن.

وكان قد بدأ نواب البرلمان الفنلندي البالغ عددهم 200 مناقشاتهم يوم الثلاثاء حول مشروع قانون بشأن الانضمام إلى ناتو مع تصويت مرتقب بحلول الأربعاء.

ويتزامن نقاشهم مع زيارة لفنلندا يجريها الأمين لعام لحلف ناتو ينس ستولتنبرج يلتقي خلالها كبار مسؤولي البلاد البالغ عدد سكانها 5,5 ملايين نسمة.