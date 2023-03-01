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حماس: جرائم الاحتلال لن توقف المد الثوري لشعبنا الفلسطيني

حماس: جرائم الاحتلال لن توقف المد الثوري لشعبنا الفلسطيني
الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

 أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن الثورة العظيمة في الضفة الغربية المحتلة ستتواصل وتتوسع من حيث لا يتوقع الاحتلال.

العالم -فلسطين

وقال قاسم في تصريح صحفي تعقيباً على احداث أريحا :" أن كل هذه الجرائم لن تُوقف المد الثوري لشعبنا الفلسطيني الذي يقاتل من أجل حريته واستقلاله".

وأضاف:" نحيي الثائرين في كل ساحات الفعل النضالي، وخاصة المشتبكين اليوم في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا"، مشدداً على أن ما مارسه جيش الاحتلال من استهداف المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية، يؤكد أن جيش الاحتلال يتصرف بطريقة نازية وحشية.

وظهر اليوم، زعمت قوات الاحتلال انها اعتقلت منفذي عملية أريحا، بعد محاصرتهم في قرية عقبة جبر في أحد المنازل، وسط اشتباكات مسلحة اسفرت وفقاً لجمعية الهلال الأحمر عن إصابة 3 مواطنين فلسطينيين أحدهما وصفت حالته بالخطيرة.

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