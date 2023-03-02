مشاورات بين مندوبي ايران وروسيا في فيينا حول الاجتماع القادم لمجلس الحكام

العالم - ايران

وكتب مندوب روسيا ، ميخائيل أوليانوف ، عبر تغريدة على تويتر، الاربعاء: تبادلنا الآراء حول الزيارة المرتقبة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، رافائيل غروسي ، إلى طهران واجتماع مجلس الحكام، والذي سيبدأ في 6 مارس.

ويتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران خلال الأيام المقبلة ، قبل اجتماع مجلس الحكام. وأعلنت بعض المصادر الإخبارية بان زيارته لطهران ستتم يوم الجمعة وقالت أن لقاءاته مع المسؤولين الايرانيين ستعقد يوم السبت.

ولغاية الان لم تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا عن موعد زيارة غروسي. ومع ذلك ، أعلن غروسي سابقًا رغبته في السفر إلى طهران وأكد المسؤولون الايرانيون ايضا أنه تمت دعوته للقيام بهذه الزيارة.

وقال محمد إسلامي ، رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية في تصريح له الاربعاء عن آخر التفاعلات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتصالات مستمرة مع المدير العام للوكالة ومساعديه ، ووفود من الوكالة حضرت الى طهران ، والحالات التي تم فيها الإعلان عن عدم انطباق أجهزة الطرد المركزي أو وجود جزيئات (يورانيوم بنسبة تخصيب 84 بالمائة)، تمت تسويتها واغلاق ملفها باطار خبرائي ، واتضح عدم وجود انحراف خاص وأن هناك قضايا ، في الواقع ، وفقًا لمناقشات الخبراء ، لم تكن مهمة بما يكفي لمتابعتها كمناقشة.

واعتبر إسلامي هذه الاتهامات بانها مطروحة منذ 20 عاما وان الاتفاق النووي حصل لانهائها وعدم الخوض فيها مرة اخرى وقال لا يمكن تجديد شيء ينتمي إلى الماضي.

وفي إشارة إلى زيارة غروسي القادمة ، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية: هذه الزيارة يمكن أن تفتح الباب لمفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة. نحن لا نقبل القضايا غير العادية ذات الطابع السياسي والضغط.

وبشأن مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الضمانات، قال: "عقدت اجتماعات لتوضيح إجابات إيران، ورغم أنها توحي إلى أنه لم يتم تقديم إجابات ، فقد تم تقديم الإجابات في عدة مئات من الصفحات ، وقمنا بمراجعة هذه الإجابات بصبر مرة أخرى".

واضاف: ان المفاوضات مع نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعوة السيد غروسي لزيارة طهران في اليوم او اليومين المقبلين جرت لمراجعة الحالات المتبقية.