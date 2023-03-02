غينيا وساحل العاج تبدآن إجلاء مواطنيهما من تونس

العالم- إفريقيا

جاء ذلك بعد تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن المهاجرين .

واستقبل مامادي دومبويا رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا، على أرض المطار في العاصمة كوناكري مواطنيه لدى عودتهم من تونس.

وقال وزير الخارجية الغيني موريساندا كوياتي، إن الطائرة التي استأجرتها بلاده والتي ذهب على متنها لاصطحاب مواطنيه الراغبين بالمغادرة، أعادت 49 غينيا إلى بلدهم، مضيفا أن الحكومة ستقيم جسرا جويا بين كوناكري وتونس لإعادة كل من يرغب.

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيّد قبل أسبوع، إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" بشأن المهاجرين مؤكدا ان وجود هؤلاء المهاجرين غير النظاميين في تونس هو مصدر "عنف وجرائم" وجزء من "ترتيب إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديمغرافية لتونس".

وقد أعلنت ساحل العاج أنها بدأت عمليات إجلاء لنحو 500 مواطن من تونس.

وقال المتحدث باسم الحكومة العاجية إن "الأمر الأكثر إلحاحا هو إنقاذ الأرواح ومنع وقوع إصابات"، مشيرا إلى أن رحلات العودة يمكن أن تتم في غضون 24 إلى 72 ساعة.