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الصين تطالب الولايات المتحدة بوقف مبيعات الأسلحة لتايوان

الصين تطالب الولايات المتحدة بوقف مبيعات الأسلحة لتايوان
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن الصين تحث الولايات المتحدة على وقف بيع الأسلحة لتايوان، منوهة بأن بكين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها.

العالم - أسيا و الباسفيك

وأضافت ماو نينغ : "تحث الصين الولايات المتحدة على الالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين، ووقف مبيعات الأسلحة لتايوان والعلاقات العسكرية بين تايبيه وواشنطن، ووقف إثارة التوتر في مضيق تايوان".

وشددت على أن "الصين ستواصل اتخاذ إجراءات قوية وفعالة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية".

ولفتت المتحدثة إلى أن بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان يضر بالعلاقات بين بكين وواشنطن ويقوض الاستقرار في منطقة الجزيرة ، وتعارض الصين ذلك، "إن بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان ينتهك بشكل صارخ مبدأ الصين الواحدة وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين، ويضر بشكل خطير بسيادة الصين ومصالحها الأمنية، ويضر بشكل خطير العلاقات الصينية الأمريكية، فضلا عن السلام والاستقرار في جمهورية الصين الشعبية. مضيق تايوان ".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة التعاون الأمني ​​التابعة للبنتاغون أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع ذخيرة تايوانية لطائرات مقاتلة أمريكية من الجيل الرابع من طراز F-16 ومعدات ذات صلة بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 619 مليون دولار.

وقد أخطرت الإدارة الأمريكية بالفعل الكونغرس الأمريكي رسميا بهذا القرار. وأمام الهيئة التشريعية الآن شهر لمراجعة الصفقة المحتملة وتقرير ما إذا كان سيتم حظرها.

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