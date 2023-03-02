أهم عناوين الصحف الإيرانية صباح اليوم الخميس 2 مارس 2023

رويش ملت ..

مستشار القائد لشؤون الجيش .. ايران ضمن البلدان الخمسة الأكثر تطورا بمجال المسيرات بالعالم

كيهان ..

مؤشرات نجاح إجراءات الحكومة .. إستمرار إنخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية في الأسواق

ابرار ..

الكيان الصهيوني يعترف بعجزه عن دخول مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران

جوان ..

فوضى عارمة وإغلاق شوارع وأعمال عنف بتل أبيب في إحتجاجات حاشدة ضد حكومة نتنياهو

عصر ايرانيان ..

إيران تطرد دبلوماسيين ألمانييْنِ لتدخلهما في شؤون البلاد الداخلية

وطن امروز ..

تفاقم التوتر بين بكين وتايبه وإتساع دائرة التحركات العسكرية الصينية حول تايوان

قدس ..

أنباء عن طرد قطر لعناصر معارضة سورية تزامنا مع تحرك تركيا للتطبيع مع دمشق

مردم سالاري ..

محافل في الكونغرس الأمريكي تبدي مخاوف من تواجد قطع بحرية إيرانية بمياه أمريكا اللاتينية

سياست روز ..

الكيان الصهيوني غارق في أزمات داخلية خانقة , مظاهرات حاشدة ومخاوف من تفكك الجيش

اطلاعات ..

موسكو تحذر الكيان الصهيوني من مواصلة هجماته على سوريا ملوحة بتبعات خطيرة

ارمان امروز ..

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران غدا في زيارة بالغة الأهمية

خراسان ..

أردوغان يتهم المعارضة بإيجاد أجواء مفتعلة عبر إستغلال كارثة الزلزال لأغراض إنتخابية

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( تحذيرات بالكيان الصهيوني من تفكك الجيش )..

الكيان الصهيوني يشهد أزمة داخلية خطيرة مع تفاقم الصراع بين المعارضة وحكومة نتنياهو الاكثر تطرفا وعنصرية حتى في معايير هذا الكيان نفسه, حيث تحولت المظاهرات المناهضة لنتنياهو الى مواجهات واعمال عنف في قلب تل ابيب خاصة بعد مصادقة الكنيست على مشروع قانون يقلص صلاحيات القضاء لصالح نتنياهو. وفي هذا الخضم..

"حذر رئيس الكيان ورئيس الوزراء السابق مرارا من إحتمال إنهيار هذه الدويلة الغاصبة , وسط مخاوف من تفكك وإنهيار الجيش "

وهي مخاوف اتخذت طابعا اكثر جدية مع زيادة حالات عصيان الاوامر العسكرية وانضمام ضباط وجنود لصفوف المتظاهرين وتفاقم الخلافات الداخلية بين قيادات في المؤسسة العسكرية .

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( مواقف الغرب لاينبغي ان تستند إلى أكاذيبِ الصهاينة) كتبت صحيفةعصر ايرانيان..

ايران اكدت مرارا وتكرارا انها لاتفكر بامتلاك قدرات نووية , وان فتوى القائد تحرم ذلك بوضوح وصراحة, الا ان القوى الغربية اصرت على بناء مواقفها بشأن البرنامج النووي الايراني السلمي استنادا الى المزاعم والاكاذيب التي يروج لها الكيان الصهيوني .

"إن مصداقية المواقف الغربية بشأن إحياء الإتفاق النووي ستبقى موضع شكٍّ وغموض مادامت تتجاهل الحقائق لصالح الأكاذيب الصهيونية "

ان على القوى الغربية انتهاج سياسات مستقلة بعيدا عن اية ايحاءات تحاول تفجير الاوضاع في المنطقة بعرقلة احياء هذا الاتفاق الدولي.

كيهان ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( صدور مذكرة إعتقال بحق عمران خان ) كتبت صحيفة كيهان ..

اصدرت محكمة في اسلام اباد مذكرة اعتقال رئيس الوزراء المقال عمران خان باتهام اخفاء اموال بيع هدايا اجنبية تلقَّتها حكومته.

"عمران خان الذي يترأس حزب تحريك انصاف ويتزعم المعارضة الباكستانية يتهم محافل داخلية بالتواطؤ مع أمريكا بإسقاط حكومته"

ويَعتبر حكومة شهباز شريف وليدة هذا التواطؤ مطالبا باجراء انتخابات برلمانية مبكرة في باكستان .

وترى اوساط سياسية باسلام اباد ان رفض هذه المحكمة تأجيل محاكمة عمران خان مؤشر على وقوف الحكومة وراء محاولة تضييق الخناق على خان والمعارضة .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( الناتو واللاعودة في العلاقات مع روسيا)..

الحرب في اوكرانيا دخلت عامها الثاني في ظل اجواء تصعيد في ميادين القتال بين اوكرانيا وروسيا وعدم ظهور أي بصيص أمل في الأفق بشأن قرب انتهاء وتوقف هذه الحرب .

"الناتو يوسع دعمه العسكري لأوكرانيا وروسيا تعزز قواتها وتلغي إتفاقياتها مع المفوضية الأوروبية لتتبلور نقطة اللاعودة بين الطرفين"

واعترف الامين العام للناتو ينس استولتنبرغ بهذا الواقع ملوحا بأن العلاقات مع روسيا لن تعود لسابق عهدها ابدا بعد انتهاء الحرب في اوكرانيا. والواقع هو ان ما يحدث في اوكرانيا مواجهة غير مباشرة بكل معنى الكلمة بين الناتو وروسيا.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات سلطت الضوء على تفاقم الصراع الداخلي في فلسطين المحتلة في تقرير ينقل عن جنرال صهيوني قولَه ("إسرائيل" على حافة الإنهيار بدون صواريخ حزب الله) جاء فيه ..

الرئيس السابق للمخابرات العسكرية بالكيان الصهيوني اعترف بأن هذا الكيان يقف على حافة الانهيار في ظل تفاقم الصراع الداخلي الذي بات مرشحا للتحول لحرب اهلية.

"الجنرال عاموس يادلين قال إن حزب الله ليس بحاجة لإستخدام ترسانته الصاروخية لإسقاط" إسرائيل " لأنها توشك على السقوط بالفعل"

من جانبه حذر الجنرال " يحيعام ساسون " رئيس ادارة ما يسمى بمكافحة الارهاب بالكيان من ان العمليات الاستشهادية الفلسطينية يصعب التصدي لها وباتت تشكل خطرا وجوديا كبيرا على الكيان لاحتمال تحولها لانتفاظة مسلحة شاملة يكون لها امتداداتُها لاراضي 1948 ,