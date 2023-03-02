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شاهد.. الصهاينة يعيشون حالة قلق كبير خوفاً من هذا الانفجار..

الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة، ان اعتراف العدو الصهيوني الضمني من ان الكيان على برميل بارود فلسطيني قد ينفجر في أي لحظة، يدل على ان السياسات التي اقدم عليها الاحتلال خلال الفترة الماضية وتحديداً فيما يتعلق بالقدس والاستيطان والاسرى، سيكون لها انعكاسات كبيرة على المستوى الامني.

وقال عواضة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": انه خلال السنوات الاخيرة هناك تصاعد كبير في عمليات المقاومة الفلسطينية، وبالتالي فان الاعلام الاسرائيلي والقادة داخل الكيان يتحدثون بشكل واضح على ان شهر رمضان المبارك المقبل سيكون نقطة تحول على صعيد المواجهة الامنية، وان مردّ ذلك بسبب السياسة التي يستخدمها الكيان تجاه الفلسطينيين، خاصة وان الوضع الداخلي الاسرائيلي اصبح خطيراً جداً.

واوضح عواضة، ان الصهاينة يعيشون حالة من القلق الكبير نتيجة احتمالية حصول رد من قبل الفلسطينيين على انتهاكاتهم.


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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شاهد.. الصهاينة يعيشون حالة قلق كبير خوفاً من هذا الانفجار..