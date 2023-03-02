شاهد.. الصهاينة يعيشون حالة قلق كبير خوفاً من هذا الانفجار..

وقال عواضة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": انه خلال السنوات الاخيرة هناك تصاعد كبير في عمليات المقاومة الفلسطينية، وبالتالي فان الاعلام الاسرائيلي والقادة داخل الكيان يتحدثون بشكل واضح على ان شهر رمضان المبارك المقبل سيكون نقطة تحول على صعيد المواجهة الامنية، وان مردّ ذلك بسبب السياسة التي يستخدمها الكيان تجاه الفلسطينيين، خاصة وان الوضع الداخلي الاسرائيلي اصبح خطيراً جداً.

واوضح عواضة، ان الصهاينة يعيشون حالة من القلق الكبير نتيجة احتمالية حصول رد من قبل الفلسطينيين على انتهاكاتهم.



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