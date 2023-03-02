الجزائر.. فتح تحقيق بعد إحراق 11 حافلة تابعة لمؤسسة النقل

العالم-الجزائر

وبحسب بيان المجلس، اليوم الخميس، فقد تم "تسجيل حريق على مستوى حظيرة المؤسسة العمومية للنقل الحضري ايتوزا، في الحراش صباح يوم 1 مارس 2023، طال 11 حافلة".

وتزامنت الواقعة مع بدء "عمال المؤسسة إضرابا مفاجئا مما يستوجب التحري حول ملابسات هذه الوقائع المتزامنة". ووصل وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش إلى مكان الحريق وأمر بفتح تحقيق لمعرفة أسبابه وملابساته.

ويجري التنسيق مع نيابة الجمهورية، لدى القطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، للتحري حول دعوة مجهولة إلى الإضراب في مؤسسة "إيتوزا" بمدينة الجزائر.

من جهتها، نشرت مؤسسة النقل الحضري بيانا اعتذرت من خلاله من زبائنها، "عن عدم تقديم خدماتها، نظرا لإضراب غير متوقع".