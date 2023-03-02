الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣
٠٣:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الجزائر.. فتح تحقيق بعد إحراق 11 حافلة تابعة لمؤسسة النقل

الجزائر.. فتح تحقيق بعد إحراق 11 حافلة تابعة لمؤسسة النقل
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مجلس قضاء الجزائر عن فتح تحقيق للتحري في ملابسات "وقائع متزامنة"، تمثلت في حدوث حريق في مؤسسة النقل ودعوة الموظفين إلى الإضراب.

العالم-الجزائر

وبحسب بيان المجلس، اليوم الخميس، فقد تم "تسجيل حريق على مستوى حظيرة المؤسسة العمومية للنقل الحضري ايتوزا، في الحراش صباح يوم 1 مارس 2023، طال 11 حافلة".

وتزامنت الواقعة مع بدء "عمال المؤسسة إضرابا مفاجئا مما يستوجب التحري حول ملابسات هذه الوقائع المتزامنة". ووصل وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش إلى مكان الحريق وأمر بفتح تحقيق لمعرفة أسبابه وملابساته.

ويجري التنسيق مع نيابة الجمهورية، لدى القطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، للتحري حول دعوة مجهولة إلى الإضراب في مؤسسة "إيتوزا" بمدينة الجزائر.

من جهتها، نشرت مؤسسة النقل الحضري بيانا اعتذرت من خلاله من زبائنها، "عن عدم تقديم خدماتها، نظرا لإضراب غير متوقع".

روابط ذات صلة

الجزائر تدعو لاستراتيجية عربية موحدة في إدارة الكوارث الطبيعية

منافسة بين الجزائر والمغرب على الغاز النيجيري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار اليونان ورجال الإنقاذ يبحثون بين الحطام

الرئيس التنفيذي لمنطقة جابهار الحرة: جابهار تمتلك القدرة على تعزيز اقتصاد إيران وآسيا الوسطى

حضور إماراتي في قمة العشرين

سفيرا إيران وروسيا في باكو يبحثان آخر التطورات في جنوب القوقاز

مصر تسقط الجنسية عن 5 أشخاص

"اوقفو الحصار".. حملة تضامن عربية دولية مع الشعب السوري