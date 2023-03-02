جفاف نهر دجلة يضيف مدينة أثرية الى سجل العراق الأثري

العالم - العراق

وظهرت المدينة التي تقع على نهر دجلة في موقع كمونة بمحافظة دهوك بمنطقة كردستان العراق، بالقرب من مياه خزان الموصل في وقت مبكر من عام 2022، بسبب انخفاض منسوب المياه والجفاف الذي يشهده العراق.

وتضم المدينة الاثرية المكتشفة، قصرا والعديد من المباني الكبيرة، ولم يستبعد الخبراء أن تكون مدينة زاخيكو القديمة، كما يعتقد أنها كانت مركزاً مهما في إمبراطورية ميتاني والتي تعود إلى العصر البرونزي. كما يعتقد أن المدينة كانت مركزا مهما في إمبراطورية ميتاني.

حسب خبراء في علم الأثار فأن ظهور المدينة الأثرية جاء نتيجة سحب كميات كبيرة من مياه خزان الموصل وحرصا على ري المحاصيل الزراعية، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أهم مخزون للمياه في العراق، حيث أسهمت هذه الخطوة بظهور مدينة أثرية كانت مغمورة تحت مياه دجلة.

ومع ظهور هذه المدينة التي أضيفت إلى خريطة الأماكن الأثرية في العراق، بدأ الباحثون في رسم خريطة لها كما بدأت عمليات التنقيب عن التفاصيل التي تحتفظ بها، إذ تم الكشف عن العديد من المباني الكبيرة بتحصينات ضخمة وجدران وأبراج وكذلك مبنى تخزين ضخم متعدد الطوابق ومجمع صناعي.