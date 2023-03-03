تونس تطرد مسؤولاً نقابياً إسبانياً وتمنع دخول الوفود الأجنبية المشاركة في تظاهرة لاتحاد الشغل

العالم - تونس

وقال الاتحاد في بيان، مساء الخميس “في خطوة أخرى تصعيدية عدائية، أقدمت السلطة الحاكمة على منع الرفيق ماركو بيريز مولينا الأمين العام المسؤول عن إفريقيا وآسيا في النقابة الإسبانية من الدخول إلى التراب التونسي وترحيله، بدعوى أنه شخص غير مرغوب فيه، كما أعلمت السلطات المكتب التنفيذي الوطني بقرارها منع قدوم وفد من الاتحاد الدولي للنقابات يتقدّمهم الأمين العام لمساندة الاتحاد العام التونسي للشّغل والمشاركة في المسيرة الوطنية المزمع إنجازها يوم السبت 4 آذار/مارس في ساحة محمد علي”.

وأضاف البيان “يدين الاتحاد هذا القرار غير المبرّر ويعتبره استهدافا للاتحاد العام التونسي للشّغل وللعمل النقابي المستقلّ”، مستنكرا “إصرار السلطة الحاكمة على الإساءة إلى سمعة تونس الثورة – ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية- عبر إجراءاتها التي تخرق الأعراف والتقاليد العريقة لبلادنا وتعمّق من عزلة تونس وتجعلها أمام المساءلة القانونية في المحافل الدولية وخاصة منها منظّمة العمل الدولية”.

ودون جان باسكال فرانسوا، المسؤول النقابي في الكونفدرالية العامة للشغل في فرنسا، “علمنا للتو باستياء أن الرفيق ماركو بيريز مولينا تم منعه من دخول الأراضي التونسية وترحيله من مطار تونس قرطاج، في انتهاك إضافي للحقوق النقابية والمبادئ الأولية لحقوق الإنسان. وكان الرفيق مولينا يعتزم المشاركة في تظاهرة ينظمها اتحاد الشغل التونسي كتعبير عن التضامن معه، نيابة عن الكونفدرالية الدولية للنقابات”.

وأضاف “بلغنا أيضا أنه سيتم القبض على جميع الوفود النقابية الأجنبية في المطار وترحيلهم فوراً”.