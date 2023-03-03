عام على الحرب بين روسيا والأطلسي عبر بوابة أوكرانيا

العالم – انقلاب الصورة

المزيد من الضحايا يسقطون، مزيد من الاستنزاف على كل المستويات وخسائر هائلة في البنى التحتية والارواح وتأثير الاقتصاد العالمي باضرار جسمية.

القرار الاميركي الذي ورط الدول الاوروبية بالحرب في اوكرانيا يحارب بالاوروبيين واقتصادهم وأوروبا التي كانت القارة العجوز يبدو أنها دخلت حالة الخرف.

برنامج "انقلاب الصورة" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى مرور سنة على الحرب بين روسيا وأوكرانيا والخسائر الهائلة التي كلفت العالم الاقتصادي جراء هذه الحرب المدمرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق..