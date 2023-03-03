رئيس الجمهورية يرعى حفل تدشين 15 مشروعا كبيرا للماء والكهرباء بمحافظة بوشهر

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وخلال المراسم جرى افتتاح محطة تحلية المياه في مدينة بوشهر بسعة 3500 متر مكعب ومحطتي تحلية المياه في وحدتية ودالكي التابعتان لمدينة دشتستان بطاقة 6500 متر مكعب والمرحلة الأولى من مشروع إمداد المياه لمدينة جم بطول 42 كم .

مشروع تحلية مياه بوشهر بطاقة 3500 متر مكعب هو مشروع إيراني 100 بالمئة تم انجازه باستثمار وتصميم وتنفيذ شركة "مابنا" الصناعية القابضة.

كما اكتملت المرحلة الأولى من مشروع إمدادات المياه لمدينة جم ودخلت حيز التشغيل بعد 15 عاما من التعليق. كما تم افتتاح مشروعين لسد خزان باغان بسعة 32 مليون متر مكعب ومشروع سد خزان أخند بسعة 2 مليون متر مكعب بأمر من رئيس الجمهورية.

كما جرى في هذا الحفل، افتتاح 10 مشاريع لنقل الكهرباء في مناطق مختلفة من محافظة بوشهر، بما في ذلك إنشاء محطة فرعية شهيد ماهيني 20.63 كيلوفولت في مدينة بوشهر، ودخلت حيز التنفيذ بحضور رئيس الجمهورية.