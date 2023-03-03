رئيسي: شعبنا أحبط بقوته حظر اميركا وتهديداتها وأثار دهشة الاستكبار العالمي

العالم - ايران

وقال رئيس الجمهورية في كلمته التي القاها اليوم الجمعة أمام أهالي مدينة " دشتي" بمحافظة بوشهر (جنوب): ان العدو يحاول من خلال حربه الهجينة ايقاف قطار التقدم والتطور، بعدما هزم في حربه العسكرية والاقتصادية التي لحقت به.

وتابع قائلا: ان العدو يحاول من خلال هذه الحرب التي شنها مؤخرا الايقاع بين الشعب الايراني الذي الحق به هزيمة نكراء والحكومة لبدء أعمال الشغب مرة ثانية عبر اثارة الرعب في نفوس الطلاب وذويهم.

وشدد " رئيسي " على أن الشعب الايراني المسلم لن يفرط بإستقلاله وحريته ونظامه الاسلامي قيد انملة لأن هذا النظام قائم على اساس ارادة هذا الشعب النبيل وسيادته الدينية.

وتطرق رئيس السلطة التنفيذية الى المؤامرات التي يحوكها الأعداء لتثبيط معنويات الشعب الايراني الذي شارك في مسيرات مليونية بمناسبة يوم انتصار الثورة الاسلامية، وقال: ان شعبنا حطم هيبة العدو من خلال مشاركته في هذه المسيرات المليونية.

وأضاف رئيس الجمهورية يقول: ان العدو اعترف بأن المسيرات التي نظمها الشعب الايراني في ذلك اليوم كانت تختلف عن الاعوام الماضية حيث أنها أفشلت المؤامرة التي حاكها لذلك اليوم.