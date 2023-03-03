ارحل ياسعودي ارحل يا اماراتي ارحل يا بريطاني.. ارحلوا فكلكم محتلون..

العالم - نبض السوشيال

الهاشتاغ (#ارحل_يا_محتل) يتحدث عن الاحتلال بكافة اشكاله لليمن السعيد بأهله.. الاحتلال الاميركي والبريطاني والسعودي والاماراتي حيث طالب الناشطون اليمنيون بزوال هذه الاحتلال الذي شرد اليمنيين واحتل اراضيهم وهجرهم إذ بات اليمنيون وبلدهم علی شفير الهاوية نتيجة الاحتياجات الانسانية بسبب ويلات العدوان "السعوإماراتي" الذي دمره في كل نواحي الحياة وتسبب بكارثة انسانية هي الاكبر على مستوى العالم باعتراف دولي.

مؤتمر لتقديم المساعات في جنيف

الاعترافات الدولية بتسبب "العدوان السعواماراتي" بتدمير كل مناحي الحياة في اليمن، دفعت اطرافا دولية في جنيف الی عقد مؤتمر لتقديم المساعدات، وخلال المؤتمر تعهّدت الدول المانحة بتقديم مليار و200 ميليون دولار لمساعدة الأمم المتحدة في إيصال المساعدات هذا العام إلى ملايين اليمنيين الذين يعانون من الجوع مع العلم ان "هذا الرقم هو أدنى بكثير من (أربعة مليارات و300 ميليون دولار)" التي تسعى المنظمة الدولية إلى جمعها، لايفاء الحاجة، لكنها أعربت عن أملها بإمكان أن يرتفع المبلغ إلى ملياري دولار بحلول نهاية الأسبوع.

الى ذلك، قال الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة، انطونيو غوتيرش: "يجب ان نفكر في الاحتياجات المرتبطة بالحياة في اليمن الاهل عاجزون عن تغذية اطفالهم والاسر تفقدة الامل في اي مستقبل طبيعي، انا اعلم ان الاحتياجات الانسانية في انحاء العالم في مستويات قياسية والمواد قليلة ومحدودة لكن اعلم ايضا ان دعمكم سيحدث فرقا بين الحياة والموت".

ويعد مؤتمر المانحين لليمن هو السابع الذي ينظّم منذ بداية العدوان علی اليمن قبل 8 سنوات، لكن الأمم المتحدة تأمل في تخصيص المؤتمر المقبل لإعادة الإعمار بدلا من درء خطر المجاعة.

وبحسب الأمم المتحدة، سيحتاج 21 مليون يمني "اي ثلثا سكان البلاد"، إلى شكل من أشكال المساعدة هذا العام لكن المنظمة تسعى لتقديم المساعدات الى حوالي 17 ميليونا وهم الأكثر ضعفا من بين هؤلاء.

قال غوتيرش:"الأزمة اليمنية طال أمدها كثيرا وعاقبت ملايين الأبرياء الذين ما كانوا يريدونها منذ البداية ويستحقون أفضل من ذلك بكثير".

وترى منظمات الاغاثية ان المنح المقدمة من المجتمع الدولي في مؤتمر جنيف لم ترق الى المستوى حيث اعتبر المجلس النرويجي للاجئين في اليمن على لسان مديرته إرين هاتشنسون إن العالم تخلى عن اليمن في هذه الظروف الحرجة، بتقديم تعهّدات تغطي فقط ربع المبلغ المطلوب.

كما اشارت منظمة 'كير' أن تعهّدات العام الحالي تشير إلى أن الوكالات الإنسانية ستضطر إلى تقليص عدد الأشخاص الذين يتم إيصال المساعدات إليهم.

نواصل الان متابعة اهم التغريدات التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ضمن الوسم اليمني (#ارحل_يا_محتل).

نبدأ اولا مع تغريدة عضو المجلس السياسي الأعلى في الیمن "محمد علي الحوثي" الذي غرد على حسابه في صفحته الشخصية في تويتر مطالبا المحتلين بالرحيل قائلا:

(يعيش المرتزقة ع سفك دماء الشعب اليمني ويتقاضون اموال ارتزاقهم مقابل ذلك {قُلۡ مَن كانَ فِي ٱلضَّللَةِ فَلۡيَمدُدۡ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ مَدّاحَتَّىٰٓ إِذَا رَأَواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلۡعَذَابَ وَإِمّا ٱلسَّاعَةَفَسَيَعلَمُونَ مَنۡ هُوَ شَرّمّكَانٗا وَأَضۡعَف جُندٗا} #ارحل_يا_محتل.

نشر الناشط اليمني (سيف المشاط) فيديو موثق لقائد حركة انصار الله السيد عبدالملك الحوثي يوجه خطابه للمحتلين ان ارحلوا.. وغرد المشاط قائلا:

كلام هام للسيد القائد للمحتلين وبالمختصر عليكم أن ترحلوا من أرض الجمهورية اليمنية ارحل يا سعودي ارحل يا إماراتي ارحل يا أمريكي ارحل يابريطاني #إرحل_يا_محتل

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من جهته، غرد الناشط اليمني (كيان اليماني) الذي قائلا:

#رئيس_هيئة_الأركان_العامه_اللواء_الركن_محمد_الغماري

تحذير قائد الثورة لتحالف العدوان يحتّم عليهم سرعة الاستجابة لمطالب شعبنا والرحيل من كل شبر في أرض الوطن

- القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها على أتم الجهوزية والاستعداد وأفضل من أي وقت مضى لأي خيارات تتطلبها المرحلة

#ارحل_يا_محتل

غردت الناشطة اليمنية (صابرين المهري) تحت وسم (#ارحل_يا_محتل) قائلة:

خاص:

كشف موقع أمريكي عن أطماع للولايات المتحدة الأمريكية في محافظة المهرة اليمنية. موقع “هاف بوست” افاد إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم السعودية في مساعيها للاستيلاء على المهرة – شرقي اليمن – وان واشنطن لديها أهداف تجارية طويلة الأمد من وراء ذلك.

#إرحل_يا_محتل

نشر العقيد (زيد السالمي) تحت وسم #إرحل_يا_محتل فيديو يصور حرق مدرعة وآلية بسلاح قناص حيث هلك المعتدون الذين كانوا فيهما ما يشير الى البأس اليماني المسدد من الباري تعالى، قائلا:

شاهد المقاتل اليمني يُحول سلاح القناصه إلى سلاح ضد الدروع فيُحرق به مدرعات وآليات العدو ويقتل أفراد العدو الواحد تلو الآخر؟؟ #إرحل_يا_محتل

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نختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع تغريدة للناشطة اليمينة (روابي السعيدة ام المجاهدين) التي غردت بأبيات من الشعر في مدح قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك الحوثي قائلة:

قد ذا سمعتوا ماورد من سيدي عبد الملك

قال ارحلوا عن ارضنا وانتم اذلة صاغرين

وبعد ما كشر تبسّم واستوى فوق الارك

والليث لو كشر عن انيابه فقدكم فاهمين

يعني قد انتوا كالأرانب حانبه وسط الشرك

ويله من تجاهل وكذّب ياعوين امه عوين

#روابي

#إرحل_يا_محتل

#اليمن_عزيز