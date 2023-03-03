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جبهة الخلاص التونسية تتحدى السلطات بالدعوة لمظاهرة الأحد المقبل

جبهة الخلاص التونسية تتحدى السلطات بالدعوة لمظاهرة الأحد المقبل
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة وحركة النهضة، المكون الأبرز فيها، أنصارهما للتظاهر يوم الأحد المقبل رغم قرار منع التظاهر، في حين واصلت السلطات حملة الاعتقالات بحق معارضين.

العالم- تونس

وقالت جبهة الخلاص -في بيان إن قرار والي تونس بمنع الجبهة من التظاهر يوم الأحد المقبل "تعسفي وباطل ومستند إلى أسباب لا تمت للقانون بصلة".

وكان والي تونس رفض السماح للجبهة تنظيم احتجاجات يوم الأحد بدعوى أن بعض قياداتها يواجهون اتهامات بـ"التآمر على أمن البلاد".

من جهتها، دعت حركة النهضة أنصارها وكل القوى الحية بالبلاد للتظاهر السلمي بقوة يوم الأحد بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

واستنكرت الحركة -في بيان- ما وصفتها بمحاولات التضييق وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي تونس، مؤكدة أن الأخير ليس لديه الحق في منع الاحتجاجات.

وكانت السلطات اعتقلت مؤخرا 3 قياديين في جبهة الخلاص المعارضة، هم جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بلحاج في إطار ما سمتها السلطات قضية التآمر على أمن الدولة.

واعتقل هؤلاء ضمن حملة طالت سياسيين وقاضيين ونقابيين ورجل أعمال بارزا ومدير إذاعة موزاييك الخاصة.

وفي حين يقول الرئيس التونسي قيس سعيد إن الاعتقالات تأتي في إطار المحاسبة وتطبيق القانون، تؤكد المعارضة أن الحملة ترمي لتصفيتها.

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