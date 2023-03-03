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مقتل عشرات المدنيين باشتباكات شمالي الصومال

مقتل عشرات المدنيين باشتباكات شمالي الصومال
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

قُتل 210 مدنيين على الأقل في معارك دارت خلال الـ24 يوما الماضية في أرض الصومال (منطقة انفصالية شمالي الصومال).

العالم- إفريقيا

جاء ذلك جراء اشتباكات بين مجموعات موالية لمقديشو وقوات انفصالية، في حين دعت 5 دول إسلامية وغربية إلى وقف إطلاق النار في المنطقة.

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس بلدية مدينة لاس عانود، إبراهيم علي إسماعيل، إن "210 مدنيين قتلوا، وأصيب 680 آخرون بجروح في المدينة المتنازع عليها بين قوات أرض الصومال وقوات إقليم بونتلاند الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي".

وكانت حصيلة سابقة نشرها مدير مستشفى لاس عانود يوم 23 فبراير/شباط الماضي أفادت بمقتل 96 شخصا.

ومنطقة أرض الصومال -أو ما تعرف بـ"صوماليلاند"- كانت سابقا أرضا بريطانية، قبل أن تعلن انفصالها عن الصومال عام 1991، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

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