الدفاع الروسية: إسقاط 18مسيرة أوكرانية فوق دونباس وخيرسون

العالم- روسيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي قذيفة راجمات هيمارس، وأسقطت أيضًا 18 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق فارفاروفكا وكراسنوريتشينسكوي وكريمينايا وكوزيموفكا وستيلماخيفكا وزيتلوفكا في جمهورية لوغانسك ويغوروفكا وإيفانوفكا، وكيريلوفكا ونيكولسكوي في دونيتسك وأليشكي ونيكيد بيير وكرينكي ونوفايا زبرييفكا وشيرفونوبودوليا بمقاطعة خيرسون".

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 210 من الأفراد العسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم الماضي على محور دونيتسك.

ووفقا لها، تم تدمير فان وخمس مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا، ومركبتين قتاليتين من طراز غراد، وأيضا مدفعبن من طراز دي-30 ومدفع هاوتزر دي-20.

كما تم ضرب مركز اتصالات متنقل للواء الآلي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

كما أسقطت مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة أوكرانية من طراز"سو-24" بالقرب من مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتابعت الوزارة أن خسائر الجيش الأوكراني على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه تجاوزت أكثر من 70 شخصًا ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين، ومركبة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا ومدفع هاوتزر دي-20 في الـ24 ساعة الماضية.