تحالف المعارضة التركية يعلن مرشحه لمنافسة أردوغان في الانتخابات

العالم- تركيا

يأتي ذلك قبل ما يزيد قليلا على شهرين من الموعد المقرر لإجراء التصويت.

واجتمع قادة أحزاب المعارضة الستة (تحالف الطاولة السداسية)، أمس الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع اتفاقهم على أن يكون المرشح المشترك كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.

وقال قادة الأحزاب الستة في بيانهم الصادر عقب الاجتماع "توصلنا إلى تفاهم مشترك حول مرشحنا الرئاسي المشترك للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة وخريطة الطريق لعملية الانتقال".

وأضاف البيان أن "الزعماء سيطلعون المجالس التنفيذية لأحزابهم قبل الاجتماع مرة أخرى الاثنين المقبل "لمشاركة البيان النهائي مع الجمهور".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأربعاء الماضي أن الانتخابات ستجري يوم 14 مايو/أيار المقبل، متمسكا بخطته السابقة لتنظيم الاقتراع في موعد سيأتي بعد ما يزيد قليلا على 3 أشهر من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص في تركيا.