قيادي 'الجهاد' الشيخ عدنان يواصل معركة الإضراب عن الطعام لليوم الـ27..

العالم- فلسطين

وبحسب نادي الأسير، يقبع القيادي الشيخ عدنان، في زنازين معتقل "الجلمة" ويعاني من أوضاع صحية سيئة ويرفض إجراء الفحوصات الطبية أو تلقي المدعمات.

وقال نادي الأسير، أمس:" إنّ الأسير الشيخ خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة / جنين، والمضرب عن الطعام منذ (26) يومًا رفضًا لاعتقاله، يواجه ظروف عزل قاسية في زنازين معتقل (الجلمة)، منذ اعتقاله في الخامس من شباط المنصرم."

وأكّد نادي الأسير، أنّه يواجه تدهورًا مستمرا على وضعه الصحيّ، مع مرور نحو شهر على إضرابه، إضافة إلى مواجهته لضغوط وتضييقات كبيرة، ومنها النقل المتكرر للتحقيق، والتفتيش المتكرر لزنزانته المجردة من أي شيء.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّه وإلى جانب إضرابه، فإنه يرفض إجراء أي نوع من الفحوص الطبيّة، علمًا أنّه يعاني من مشاكل صحيّة قبل اعتقاله، وهو بحاجة إلى متابعة صحية.

وسابقاً، تعرض الأسير عدنان للاعتقال ثلاث عشرة مرة في سجون الاحتلال، أمضى خلالها 8 سنوات، وخاض عدة إضرابات عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.

وكان قد أعلن الأسير القيادي عدنان الإضراب المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله قبل 27 يوماً، حيث داهمت منزله وعبث بمحتوياته قبل اعتقاله.