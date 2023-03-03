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الرئيس الفرنسي يواصل جولته الإفريقية في 3 عواصم بالقارة السمراء

الرئيس الفرنسي يواصل جولته الإفريقية في 3 عواصم بالقارة السمراء
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، ثلاث عواصم إفريقية في غضون ساعات قليلة، سعياً وراء إرساء «علاقة جديدة» مع القارة.

العالم- أوروبا

وشارك ماكرون صباح اليوم الجمعة، في منتدى اقتصادي يركز على الزراعة في لواندا عاصمة أنغولا، بحضور أكثر من 50 شركة فرنسية، قبل لقاء نظيره الأنغولي جواو لورينسو.

وأبرمت باريس ولواندا بهذه المناسبة اتفاق شراكة، يهدف إلى تطوير قطاع الزراعة والأغذية في البلد الإفريقي المنتج للنفط والهادف إلى تنويع اقتصاده.

وصرح الرئيس الفرنسي خلال المنتدى الاقتصادي: «الاهتمام الكبير الذي أعرب عنه القطاع الخاص من كلا الجانبين، يشهد على هذا الشعور المشترك بأنه يجب علينا معاً بناء هذا التنويع والاستجابة لتحديات الحاضر»على حد قوله.

وأضاف: «تغيرت العقليات.. ويتماشى ذلك مع فكرتي عن الشراكة الاقتصادية بين القارة الإفريقية وفرنسا وبين أنغولا وفرنسا».

وتابع: «يعني ذلك الاستجابة لتحديات أنغولا مع الجهات الفاعلة التي تمثل الطرفين وتقديم حلول مشتركة بدلاً من القدوم بحلول جاهزة، والقيام بذلك من خلال خدمة مصالح الجانبين بطريقة تقوم على الاحترام».

بدورها أكدت أنغولا التي تستورد جزءاً كبيراً من منتجاتها الغذائية، أنها تريد تعزيز «سيادتها»، فيما أشار الإليزيه إلى أن فرنسا يمكن أن تزودها بـ«الخبرة الفنية» من الإنتاج إلى التصنيع والتسويق.

ويرافق الرئيس الفرنسي ممثلون عن شركات حبوب كبرى، فضلاً عن شركات متخصصة في تطوير البنية التحتية مثل «ميريديام» و«توتال».

من المقرر أن يتجه الجمعة، أيضاً إلى برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو، ثم كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية والمحطة الأخيرة في جولته الإفريقية.

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