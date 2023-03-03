رعد: مدرسة كربلاء علمتنا كيف نصبر ونجاهد ونطيع أولياء أمرنا

العالم - لبنان

وقال: نخوض هذه المعارك وقد تخرجنا من مدرسة كربلاء التي علمتنا كيف نصبر ونجاهد ونطيع أولياء أمرنا ونتخطى الصعاب ونبذل أرواحنا ودماءنا.



وخلال افتتاحه اليوم الجمعة الفرع الخامس لمخازن الإمام السجاد (عليه السلام) في منطقة الجنوب الثانية في حزب الله في حومين الفوقا، أشار رعد إلى أن هذا مخزن من مخازن الامام السجاد (عليه السلام) يضعه حزب الله بتصرفكم وأنتم تخوضون معنا المواجهة والصمود بوجه أعداء الإنسانية الذين يريدون إذلالنا وإخضاعنا ومصادرة هويتنا وقرارنا وسيادتنا في بلدنا، وقال إن هذا المخزن هو جرعة دعم لصمود شعبنا ليتقوّى فيها هذا الشعب للتصدي والمواجهة للمؤامرات الإقليمية والدولية، التي يُستخدم فيها بعض المحليين المولعين بالخضوع والسجود للمستكبرين والضالين والطواغيت.

وختم رعد قائلًا: نريد لشعبنا أن يعيش عزيزًا وأن يتقوى ببعضه البعض وأن يتعاون مع بعضه البعض وأن يبلسم جراحاته دون أن يكون لأحد مِنة عليه، مضيفًا أن هذا ما نضعه بيد أهلنا على اختلاف جهاتهم وتنوع مذاهبهم وطوائفهم في كل المناطق، وهذا هو خامس مخزن من مخازن الإمام السجاد (عليه السلام) في منطقة الجنوب الثانية في جبل عامل.