ليبيا.. النواب و الأعلى للدولة يقتربان من الاتفاق على النقاط الخلافية

العالم- ليبيا

ووفق موقع"سبوتنيك" الروسي أضاف الجهاني في تصريحات أن اللجنة المقرر تشكيلها من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان تبحث كافة الجوانب المتعلقة بخارطة الطريق والعملية الانتخابية وقانون الانتخابات وما إن كانت هناك بعض المواد بحاجة لمراجعة أو تعديل.

وقال إنه في المرحلة الثانية بعد بحث اللجنة والتوافق على كافة النقاط، يتجه البرلمان لإصدار قانون الانتخابات متضمنا تعديلات جديدة أو اعتماد مواد القانون الذي أصدره في وقت سابق وواجه معارضة من المجلس الأعلى للدولة.

وكشف الجهاني أن ثمة توافق حصل مؤخرا بشأن المواد الخلافية التي كانت تتمثل في ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، وأنه من المقرر السماح لهم بالترشح مع شرط التنازل عن الجنسية وكذلك الاستقالة من المنصب العسكري حال الفوز، مؤكدا وجود تقارب بشأن كافة النقاط الخلافية.