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النخالة: مقاتلونا أعلنوا للعالم أجمع أن المشروع الصهيوني لن يستقر في بلادنا حتى لو واصلنا القتال ألف عام

الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

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